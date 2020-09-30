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台中國光里今中秋晚會 同步發「福正宮」獎學金

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
台中市南區國光里今天晚上將舉辦中秋節卡拉OK聯歡晚會，有社區精彩表演活動與多達300項摸彩品外，並首度在中秋晚會中頒發「福正宮」獎學金，現場提供「拍立得」免費拍照。圖／國光里長陳雅惠提供
台中市南區國光里今天晚上將舉辦中秋節卡拉OK聯歡晚會，有社區精彩表演活動與多達300項摸彩品外，並首度在中秋晚會中頒發「福正宮」獎學金，現場提供「拍立得」免費拍照。圖／國光里長陳雅惠提供

台中市南區國光里今天晚上將舉辦中秋節卡拉OK聯歡晚會，有社區精彩表演活動與多達300項摸彩品外，並首度在中秋晚會中頒發「福正宮」獎學金，現場提供「拍立得」免費拍照。

這場晚會預計晚間6點30分在仁和路與正義街口登場，立委黃國書、市議員邱素貞、台中市政府社會局長彭懷真、南區區長陳佩玉、國光里長陳雅惠、福正宮主委賴坤柱等人都將到場同樂。

國光里長陳雅惠表示，今年是國光里連續第23年舉辦中秋晚會，有別於各地中秋節舉辦烤肉活動，國光里邀請里民，走出戶外動起來，扭腰擺臀、唱唱跳跳，讓社區充滿活力。

陳雅惠說，今年安排國光合唱團、國光國小舞蹈社、國光社區發展協會舞蹈隊、水噹噹德州排舞隊等表演精采絕倫，獲得滿堂彩，更有民眾粉墨登場，趣味性十足，規模一年比一年盛大，已成為地方重要民俗活動項目之一。

國光里今年最特別的是「福正宮」獎學金發放典禮，首度移師中秋晚會中舉行。今年獲獎的包括國小組有61位，每位500元、國中組有32位，每位800元、高中（高職）組有23位，每位1200元。「福正宮」土地公發送獎學金活動，充分發揮取之社會、用之社會的精神，令人敬佩。對於學生，具有鼓勵作用，是一項非常有意義的活動。

主辦單位首次提供兩台「拍立得」為現場民眾免費拍照4英吋Ｘ6英吋大頭貼紀念；另也準備了麻油雞、炒麵、爌肉、菜捲、菜頭湯，以及提供300斤已剝好的柚子，讓民眾品嚐。

節目過程中還穿插摸彩活動，獎品豐富，多達300項，包括液晶電視、電冰箱、腳踏車與現金紅包等，節目高潮迭起，歡笑聲不斷，讓里民度過一個難忘的中秋佳節。

台中市南區國光里今天晚上將舉辦中秋節卡拉OK聯歡晚會，有社區精彩表演活動與多達300項摸彩品外，並首度在中秋晚會中頒發「福正宮」獎學金，現場提供「拍立得」免費拍照。圖／國光里長陳雅惠提供
台中市南區國光里今天晚上將舉辦中秋節卡拉OK聯歡晚會，有社區精彩表演活動與多達300項摸彩品外，並首度在中秋晚會中頒發「福正宮」獎學金，現場提供「拍立得」免費拍照。圖／國光里長陳雅惠提供

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