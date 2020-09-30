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李登輝奉安典禮活動 10月6日、7日汐止交管
前總統李登輝7月30日辭世，10月7日奉安典禮後將長眠於五指山國軍示範公墓特勳區。警方今天表示，6日預演及奉安典禮當天，會場周邊及奉安車隊路線都將有交通管制。
新北市汐止警分局表示，6日預演、7日奉安典禮當天上午6時至12時，汐萬路三段、長青路（老爺山莊拱門前路口至軍人公墓入口處）、萬溪產業道路（風櫃嘴至軍人公墓入口處），進行全線管制。
至於汐萬路一段、汐萬路二段（含周邊道路100公尺範圍）、長青路（北市內湖入轄處至老爺山莊拱門前路口止），警方實施交通彈性管制。
警方預估重點管制時間為來程上午8時至9時、返程10時至11時，視實際情形彈性調整。
警方說，6、7日上午7時起至10時止為上班尖峰時段，汐萬路一、二段及周邊康寧街、新江北路、大同路、長江街及禮門街等交通較為壅塞，管制措施勢將長時間影響周邊交通。
警方呼籲用路人提早做好交通規劃，適時避開管制路段及時段，以免行程受到影響，並請用路人配合管制標示及交管人員指引。
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