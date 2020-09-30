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柯文哲招商南北環 再提雙子星案將設廉政平台公開透明

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
北市柯文哲指捷運南北環未來商機很大，要廠商可以開始準備。記者胡瑞玲／攝影
北市柯文哲指捷運南北環未來商機很大，要廠商可以開始準備。記者胡瑞玲／攝影

北市府今舉辦「台北捷運環狀線北環段及南環段捷運工程標案招商暨廉政平台」說明會，台北市長柯文哲也出席並表示，捷運南、北、東環段加上TOD開發，總預算超過4000億，有很大的商機，要現場國內外廠商「大家可以開始去準備」。

柯文哲今在說明會向現場來自日本、韓國、德國、馬來西亞及過內大型營照廠商表示，台北捷運為重要市政建設。談到捷運環狀線中環段，柯文哲表示，中環段於今年初開工，也與台中市長盧秀燕視察台中綠線，年底等交通部核准後，「最慢年底前一定會通車」，再加上他任內開工的萬大線第一期及施工中的信義東延線，整個環狀線圈起來，轉乘效果會更好。

柯指出，未來15年內北市大規模都是建設有TOD（大眾運輸導向型發展）、EOD（市有建物用地導向發展）。目前TOD的萬大線二期已核定550億元、南北環段1369億元、東環段922億元正在審查，3條線總預算近2300億元，這僅是軌道建設，還不包含聯合開發，若加上TOD為中心都是計畫重整，總經費將超過4000億。

柯說，工程土建加上機電就有2300億元，所以有必要跟大家說明，「大家（廠商）可以開始去準備」；每個捷運站都有TOD小型都市計畫，未來2年內，每超站辦地方說明會，要處理一並解決掉，讓北市都市計畫建構捷運路網上。

另外，北市府也邀請廉政署長鄭銘謙、台北地方檢察署主任檢察官至說明會現場，柯文哲再提雙子星案，表示過去在辦雙子星案時，「投資額600億元繪聲繪影」，後來設廉政平台。從今天開始，環狀線所有會議紀錄、都市設計、設計準則一切上網公告，公開透明，並設置申訴專線，任何抱怨除找捷運局外，也可直接問副市長彭振聲辦公室，這樣就不會有什麼弊端。

柯文哲表示，過去雙子星案用這種制度順利走下去沒有什麼問題，未來2年內以捷運站為中心的小型都市計畫，有很大商機在裡面，會建立廉政平台，有問題來申訴，加速行政流程，

過去辦雙子星案時，600億元過去繪聲繪影，後來設廉政平台，從今天開始，環狀線所有會議紀錄、都市設計、設計準則一切上網公告，好處大家全部都知道，公開透明，並設置申訴專線，任何抱怨找捷運局外，可以直接問彭振聲辦公室，這樣就不會有什麼弊端，過去雙子星用這種制度，順利走下去沒有什麼問題，今天兩目的，第一、2300億元捷運工程，未來2年內會以捷運站為中心推小型都市計畫去通並整合，「有很大商機在裡面」，同樣也會建立廉政平台，有問題來申訴，加速行政流程。

捷運環狀線 柯文哲 雙子星開發案

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