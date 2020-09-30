10月同志月 北市第2座彩虹地景市民廣場亮相

配合10月同志月及10月31日同志大遊行，北市府今天表示，第2座彩虹地景「彩虹起跑線」即日起亮相，地點在市民廣場；另將推出期間限定彩虹觀巴遊程和彩虹燈光投影秀。

台北市觀傳局長劉奕霆表示，北市府去年在西門捷運站6號出口劃設「6號彩虹」地景，吸引國內外民眾拍照打卡，造成頗大迴響，因此今年在市府前市民廣場劃設第2道彩虹地景「彩虹起跑線」。

劉奕霆表示，「彩虹起跑線」即日起正式亮相，地景由市府延伸至議會方向，類跑道形式，就像奔往幸福的起點，也呼應每年在市府前起走的台灣同志大遊行。

另外，劉奕霆指出，期間限定「彩虹觀光巴士Tour」將於10月3日熱情開跑，壓軸重頭戲「Color Taipei彩虹燈光投影秀」則於10月29日至10月31日登場。

劉奕霆表示，「彩虹觀光巴士Tour」除針對彩虹熱點打造特色遊程，更安排變裝皇后及知名網紅「夫夫之道」和「厭世動物園」等與乘客一起玩嗨台北彩虹景點。

「Color Taipei彩虹燈光投影秀」10月29日至10月31日連3天登場，前兩天每晚6時至10時，第3天配合同志大遊行活動自晚間7時至10時結束，地點在北市府西大門，每次主秀5分鐘，每個半點及整點播出，內容融合台北在地文化特色和彩虹元素。

劉奕霆表示，「彩虹觀光巴士Tour」已開始販售，遊程自10月3日起至10月30日止，每週末各有午場、晚場兩個梯次，另10月29日及30日晚間更加開「彩虹燈光投影秀」特別班次。

劉奕霆指出，觀傳局推出彩虹系列活動，目的是表達北市府對性別平權的支持；另預估10月31日同志大遊行將有10幾萬人參加，至於市長柯文哲是否會出席，仍不確定。