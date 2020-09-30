社子島環評無共識擇期再審 仍卡居民對立 市府欠缺溝通

社子島開發案今天二階環評第5場次審查。環評委員幾乎一致意見，認為市府欠缺與居民溝通，造成兩派對立。由於今天的社子島二階環評大會無做出結論，主席、台北大學特聘教授李育明宣布，社子島開發案環評下次擇期再審。

禁建50年的社子島開發案，兩派居民持續對立，區段徵收爭議仍大。今天大會，有環評委員提到環境正義，認為社子島無人不願開發，但開發方式不被所有居民接受。

也有委員認為，社子島開發案本質不錯，但市府應該要針對區段徵收或無家可歸議題，提出因應，才能圓滿繼續走下去。多位環評委員均認為市府提出的資訊不夠，要求市府再提完整資料。

由於兩派居民意見持續對立，今天環評大會場外，兩派居民仍持續抗爭。反對加速開發的「社子島自救會」提出，已有4千多分居民連署要求暫緩開發；儘速開發派「社子島居民權益促進會」則拿出六千分居民、有房有地者連署，要求柯文哲儘速開發。

由於上次環評，兩派居民發言踴躍。今天的環評大會僅開放三位里長發言，里長也分兩派立場。福安里長謝文加表示，許多社子島弱勢現在有遮風避雨的房子，但他們擔心開發之後，買不起房子、找不到新工作。甚至身為里長，還被加速開發派提出罷免，讓他非常無奈。

謝說，「只要有里民沒有被安置好，只要有一戶居民沒有安置到，我就是反對開發」，謝批評，市府的開發，是要讓財團、好野人進來，若是這樣的社子島開發，根本沒有意義。

富洲里長陳惠民則表示，社子島禁建50年，長期沒有公共設施，希望反對儘速開發的居民放手，讓社子島有改變機會。陳也提到，他支持社子島開發，但安置補償也要做好，市府應該更積極處理適合社子島居民的拆遷條件。

有環評委員認為，社子島開發案之所以卡住，是遇到人的問題，卡在居民對生活條件的不安全感、因而產生疑慮。也有委員提到，社子島的區段徵收應該不會改，這是台北市政府唯一執行的辦法，但市府也要想辦法改變負面衝擊，讓居民覺得區段徵收沒有這麼可怕。

也有委員建議，開發單位應該提出非常時期做法，成立一筆基金，針對弱勢給予足夠、低於貧窮線的生活維持。

今天的環評大會，主席李育明做出三點結論，包括根據生態社子島精神，開發單位應該提出生態內函，要求補充資料；針對後續開發案的產業引進，目前市府對於科技專用區的規劃內容過於簡要，也應進一步補充。

另外，防洪計畫，以及對社會經濟弱勢的照顧，北市府掌握的戶數與在地里長掌握的戶數不同，市府應該要再用一點心，重新提供資料。