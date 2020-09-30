快訊

新增1境外移入！ 法籍技師出關3天後 自費採檢竟確診

中職／葉君璋朝裁判摔碼表被驅逐出場 聯盟懲處出爐

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北規畫發展漁港夜經濟 侯友宜：還要發展海上經濟

聯合報 / 記者施鴻基／新北即時報導
新北規畫發展漁港夜經濟，市長侯友宜要求還要發展海上經濟。記者施鴻基／攝影
新北規畫發展漁港夜經濟，市長侯友宜要求還要發展海上經濟。記者施鴻基／攝影

新北市漁業處規畫突破傳統，希望多元發展漁港。市長侯友宜說，台灣是海洋國家，但一向從島看海，沒有從海看島，可能有很多法規問題，但要設法去突破，除了帶動漁港夜經濟，也要發展海上經濟，發展國外的海上休閒活動。

新北有145公里海岸線，擁有28處漁港，新北市漁業處提出「日夜嗨漁港」目標，希望打破傳統漁作，結合中央「向海致敬」計畫，未來10年內改變漁港風貌，推動漁港「夜經濟」，日夜都能展現漁港新特色風貌。

漁業處長張麗珍今天在市政會議上專案報告漁港精進轉型計畫，希望在維持漁港傳統漁作功能前提下，為漁港開發新功能，特別是發展夜間經濟，讓漁港在白天和夜間都有功能。

漁業處先後在9處漁港推動13項建設、18個活動，包括下罟子、淡一、富基、草里漁港等；未來將重建的龜吼漁港漁夫市集、深澳漁港船釣體驗育樂中心及澳底漁產暢貨中心等。

白天漁港有不同風貌，晚上啟動夜漁港經濟啟動，包括水湳洞漁港展覽、富基漁港時尚走秀、淡二漁港漁人碼頭煙火光雕秀、草里釣魚吧親子夜釣、深澳漁港光雕水舞。未來淡二漁港將招商打造複合式商場，串成北海岸漁港珍珠鍊，打造國人休憩新選擇。

侯友宜說，希望用智能科技讓漁港充分轉型，再深耕漁產品牌化帶動經濟發展，然後復育保育海洋。新北得天獨厚有山有海，和北市、桃園都不盡然一樣，有的要轉型，有的要保留原有漁業風貌。

他認為，台北市沒有漁港，他在北市住過，假日都往新北跑，很多外國遊客都以為九份、萬里是台北，觀光休閒經濟產生比台北容易，台北哪有漁港和在地海鮮？所以即使漁獲多，也要轉型增加更多產值。

侯友宜

延伸閱讀

侯友宜：中秋、國慶連假如爆發疫情 會比清明連假嚴重

新北再添2公托 侯友宜：最快年底前達90間

施工釀號誌停電 新莊14員警深夜站路口指揮交通

虐童托育員 侯友宜：罰24萬且20年不得從事托育

相關新聞

三芝私人狗園恐遭拆 網友灌爆侯友宜臉書盼擋怪手

新北市三芝區金汪汪狗園收養400多隻流浪犬，更曾多次認養公立動物之家爆量犬隻，但因不斷遭鄰居檢舉違建，遭新北市拆除大隊排...

社子島環評無共識擇期再審 仍卡居民對立 市府欠缺溝通

社子島開發案今天二階環評第5場次審查。環評委員幾乎一致意見，認為市府欠缺與居民溝通，造成兩派對立。由於今天的社子島二階環...

回顧北市社宅四年成績 林洲民：台北人的集體成就

興建社會住宅是台灣刻不容緩的議題，我將用2014年到2018年臺北市都發局工作服務的經驗為例，進一步說明社會住宅興辦的挑戰，是如何經由幾個關鍵面向的努力來實踐！

新北規畫發展漁港夜經濟 侯友宜：還要發展海上經濟

新北市漁業處規畫突破傳統，希望多元發展漁港。市長侯友宜說，台灣是海洋國家，但一向從島看海，沒有從海看島，可能有很多法規問...

李登輝奉安典禮活動 10月6日、7日汐止交管

前總統李登輝7月30日辭世，10月7日奉安典禮後將長眠於五指山國軍示範公墓特勳區。警方今天表示，6日預演及奉安典禮當天，...

柯文哲招商南北環 再提雙子星案將設廉政平台公開透明

北市府今舉辦「台北捷運環狀線北環段及南環段捷運工程標案招商暨廉政平台」說明會，台北市長柯文哲也出席並表示，捷運南、北、東...

10月同志月 北市第2座彩虹地景市民廣場亮相

配合10月同志月及10月31日同志大遊行，北市府今天表示，第2座彩虹地景「彩虹起跑線」即日起亮相，地點在市民廣場；另將推...

福和橋人行道拓寬 明起機車道禁行自行車

福和橋是連接新北與台北市的重要聯絡橋梁，台北市新工處將進行福和橋人行道拓寬改善工程已完工，福和橋機車道將在10月1日起禁...

小人物大故事／單親越配開店 拚出新人生

隱身台北市萬大路巷弄的「越窩越好」，小吃店內總傳來料理香、歡笑聲。很難想像，總面帶笑容的新住民店長小星星，才走過家暴陰影...

搶先體驗！北市自駕巴士舒適平穩

北市信義路5G自駕巴士即日起開放線上預約試乘，今天開放民眾體驗。記者昨凌晨搶先體驗，率先啟用上路的為9人座、長4公尺的T...

小人物大故事／「越窩越好」吃出溫暖

走出家暴陰影，用笑容迎接每一天的「越窩越好」店長小星星，圓夢開店2年多，現在每天最大期盼，就是小吃店生意越做越好，因店面...

搶塔位 民眾冒雨漏夜排隊

新北市中和納骨堂使用近40年，近3萬個塔位滿載，民政局日前將塔內無主骨骸及骨灰植存，並進行塔位施工，昨天釋出200個塔位...

熱門新聞

宣導片惹負評 勞動部盼原諒素人 以後「讓專業的來」

金門地標貞節牌坊石獅變彩色 金門文化局急喊卡

台中酒駕死傷比去年少85人 警：中秋連節封閉路檢執法

影／苗栗市首間星巴克開幕 國華路連日來併排臨停嚴重

自拍跳舞宣傳影片負評如潮 勞動部分署：我們相互打氣

金門衛生局長懸缺逾1年終於確定！李錫鑫下周一走馬上任

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。