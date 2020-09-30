新北規畫發展漁港夜經濟 侯友宜：還要發展海上經濟

新北市漁業處規畫突破傳統，希望多元發展漁港。市長侯友宜說，台灣是海洋國家，但一向從島看海，沒有從海看島，可能有很多法規問題，但要設法去突破，除了帶動漁港夜經濟，也要發展海上經濟，發展國外的海上休閒活動。

新北有145公里海岸線，擁有28處漁港，新北市漁業處提出「日夜嗨漁港」目標，希望打破傳統漁作，結合中央「向海致敬」計畫，未來10年內改變漁港風貌，推動漁港「夜經濟」，日夜都能展現漁港新特色風貌。

漁業處長張麗珍今天在市政會議上專案報告漁港精進轉型計畫，希望在維持漁港傳統漁作功能前提下，為漁港開發新功能，特別是發展夜間經濟，讓漁港在白天和夜間都有功能。

漁業處先後在9處漁港推動13項建設、18個活動，包括下罟子、淡一、富基、草里漁港等；未來將重建的龜吼漁港漁夫市集、深澳漁港船釣體驗育樂中心及澳底漁產暢貨中心等。

白天漁港有不同風貌，晚上啟動夜漁港經濟啟動，包括水湳洞漁港展覽、富基漁港時尚走秀、淡二漁港漁人碼頭煙火光雕秀、草里釣魚吧親子夜釣、深澳漁港光雕水舞。未來淡二漁港將招商打造複合式商場，串成北海岸漁港珍珠鍊，打造國人休憩新選擇。

侯友宜說，希望用智能科技讓漁港充分轉型，再深耕漁產品牌化帶動經濟發展，然後復育保育海洋。新北得天獨厚有山有海，和北市、桃園都不盡然一樣，有的要轉型，有的要保留原有漁業風貌。

他認為，台北市沒有漁港，他在北市住過，假日都往新北跑，很多外國遊客都以為九份、萬里是台北，觀光休閒經濟產生比台北容易，台北哪有漁港和在地海鮮？所以即使漁獲多，也要轉型增加更多產值。