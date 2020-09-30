三芝私人狗園恐遭拆 網友灌爆侯友宜臉書盼擋怪手

新北市三芝區金汪汪狗園收養400多隻流浪犬，更曾多次認養公立動物之家爆量犬隻，但因不斷遭鄰居檢舉違建，遭新北市拆除大隊排定今日拆除，許多愛狗人士及狗園志工也在網路發起抗議，留言灌爆市長侯友宜的臉書，盼能擋下怪手，雖目前拆除大隊及機具已到場，但動保處人員仍在與園方溝通中，尚未執行拆除。

金汪汪狗園負責人黃美雪指出，為了照顧流浪犬，耗資上千萬籌建狗園，不料卻被鄰居不斷檢舉，至今已被開過多張數萬元的罰單，一開始為了流浪犬，選擇忍痛繼續經營，「但現在真的累了」。

黃美雪表示，狗園傳出要被拆除後，許多愛狗人士自發性發起抗議，希望能暫緩拆除，讓這群犬隻能不再流浪，她也表示，狗園拆除與否不是重點，重點是拆除後，犬隻又何去何從？

金汪汪狗園也在臉書發表聲明，「不論哪一個動保愛心組織、協會，應該都沒有財力可購買建地，申請合法建物，每一個狗場基本上都是購買使用農地，而且是偏僻(便宜)的農地，自然要申請合法，是難上加難，動輒上千萬的花費，哪裡來的財力？」

原定今上午9點30分排定拆除，拆除大隊也已經到場，不過現場有狗園人員及民眾拉起抗議布條，動保處人員目前仍在與園方協調中，尚未執行拆除。

動保處表示，基於保護動物為前提，持續輔導狗園朝合法化進行，以達長治久安，目前有關金汪汪狗園申請合法化事宜，狗園尚未提出土地合法使用之補件資料，後續仍將持續協助輔導向相關單位申請。