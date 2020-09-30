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一起來北市動物園看「小西瓜」！「貘豆」即起外出見客

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
馬貘來寶寶「貘豆」昨天首度跟著媽媽「貘芳」一起到戶外活動場散步。圖／台北市立動物園提供
馬貘來寶寶「貘豆」昨天首度跟著媽媽「貘芳」一起到戶外活動場散步。圖／台北市立動物園提供

北市動物園馬來貘「貘芳」今年9月13日產下寶寶，今天滿18日齡，即日起只要天氣狀況良好，保育員選定上、下午各一個時段，將打開戶外活動場大門，民眾有機會在戶外活動場看見牠，日前由國際知名插畫家Cherng提案命名為「貘豆」，在網路票選以6萬2000票勝出，正式取名為「貘豆」。

從捷克布拉格動物園來台的雄性馬來貘「貘克」，與在北市動物園出生的雌性馬來貘「貘芳」去年8月配對成功，「貘芳」懷孕約13個月後，今年9月13日平安產下雄性寶寶「貘豆」。

園方說，經獸醫與保育員每日細心照料，體重、吮乳行為都很正常，決定讓健康的「貘豆」，即日起只要是溫暖舒適的好天氣，保育員將每天的10點30分至11點30分、15點30分至16點30分，打開通戶外活動場大門，讓媽媽「貘芳」自行決定要不要帶「貘豆」到戶外走走。

園方也提到，「貘豆」今天滿18日齡，是第四隻在動物園內出生的馬來貘寶寶，保育員在照顧懷孕母馬來貘與新生寶寶的技巧上，已累積相當經驗，即便「貘芳」第一次生產，但母性良好的「貘芳」，也把「貘豆」照顧得頭好壯壯、活力滿滿，「貘豆」甚至已經開始跟著「貘芳」，學習咀嚼葉子及下水游泳的功夫。

目前在「貘豆」深褐色的身體上有著白色斑紋，活像一顆活蹦亂跳的深褐色小西瓜，可愛的保護色約會維持2至6個月，將逐漸轉變成像爸媽一樣的黑白色外觀，園方也邀請民眾把握時間到熱帶雨林區走走，就有機會看到「貘豆」活潑的身影。

「貘豆」已經學會游泳。圖／台北市立動物園提供
「貘豆」已經學會游泳。圖／台北市立動物園提供
「貘豆」今天滿18日齡。圖／台北市立動物園提供
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