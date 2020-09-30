北市動物園將獻神秘點心　大貓熊「圓寶」只能喝奶

一年一度中秋節即將到來，近來鋒面南下，氣溫下降，已能明顯感受秋意，台北市立動物園預告，明天上午11點，大貓熊「團團」和「圓仔」有機會到戶外活動場踏青，保育員將為「團團」和「圓仔」送上特製的神秘小點心，邀民眾一同來大貓熊館前共襄盛舉。至於剛滿94日齡的「圓寶」，則會跟媽媽「圓圓」一同在產房共度佳節。

園方表示，根據中央氣象局預報，北部四天連假低溫約落在攝氏22至23度上下，只要室外溫度不超過27度，大貓熊「團團」和「圓仔」就有機會到戶外活動場踏青，民眾不用再擠進室內館，也能在室外看見貓熊們的可愛模樣。