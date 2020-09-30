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福和橋人行道拓寬 明起機車道禁行自行車
福和橋是連接新北與台北市的重要聯絡橋梁，台北市新工處將進行福和橋人行道拓寬改善工程已完工，福和橋機車道將在10月1日起禁止自行車通行，新北交通局指出，請用路人遵守標誌、標線行駛車道。
新北交通局交通安全科技正林祥煙說，近年來自行車人口增加，雙北有完善的河濱自行車道，民眾會利用自行車道通勤，不過福和橋往來機車流量大，而自行車行駛速度較慢，行駛機車道容易與機車發生追撞事故。
林祥煙表示，台北市新工處去年2月起進行的福和橋人行道拓寬改善工程業已完工，雙北已協調自10月1日起機車道禁行自行車，相關標示牌面均已設置完成，呼籲路人務必遵守限速及車道管制。
自行車騎士自台北端可從基隆路四段人行道，或高灘地自行車牽引道銜接主橋人行道至新北永和福和運動公園；新北端可從福和橋橫移門自行車牽引道，或搭新設電梯銜接主橋人行道至北市河濱公園。替代原有自行車通行機車道的路線。
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