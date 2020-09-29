台中綠空鐵道遲不開放 市府：11月適度開放

台中綠空鐵道南段工程，今年中才辦理音樂茶會，百日經過但綠空鐵道進度「只聞樓梯響」，市議員建議應早日開放給民眾使用，以免設施風吹日曬，徒增不必要的浪費。

議員鄭功進表示，綠空鐵道是舊市區翻轉的重大亮點工程之一，市府斥資上億元預算，不應只是拿來「裝飾用」，特別是市府大張旗鼓辦完下午茶音樂會後，民眾想一睹為快，卻不得其門而入，塵封近半年，根本浪費公帑的行為。

鄭功進說，令人不解的是，如果現況還不能對市民開放，卻可提供給市政府相關單位，舉辦下午茶音樂會呢？應加速開放。

都市發展局表示，綠空鐵道軸線計畫南段一期雖已完工驗收，因周邊尚有綠川水岸改善工程、台鐵局鐵道文化園區工程、互助街至國光路平面路段工程及國光路地下道與建國路橋拆除工程，多項工程尚在施工中或即將進場施工。

都發局指出，施工範圍包括靠近建國路北側自台中路到民生路、正義街路段均正施工中，進行整地、施作水溝、開挖電梯機坑等項目；南側自民生路到正義街、國光路段也施作人行環境綠化、鋪面、整地及排水溝等工程。

都發局強調，為維護民眾安全，預計11月會同相關單位協商開放範圍，並做好相關措施規劃，確定安全無虞後儘速開放使用，再讓百年鐵道文化重現，引領城中區繁華。