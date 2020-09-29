中秋連假 台北市垃圾收運不打烊

今年中秋4天連假，為讓民眾歡度中秋佳節，台北市環保局清潔隊不打烊，10月1日至3日均正常收運垃圾，4日因逢星期日照例停收垃圾。

另外，北市環保局也列出台北市熱門賞月景點，包括大安森林公園、國父紀念館、中正紀念堂、大湖公園等地點，將加派人力做好所轄範圍的環境清潔維護工作，環保局也將加強各場所周邊道路整潔。並派員加強巡查與取締，防止任意棄置垃圾、菸蒂或垃圾滿溢等情事發生。

環保局科長環境清潔管理科長黃寬助表示，若被稽查人員查獲行為人有亂丟垃圾、菸蒂等違規情事，將依照「廢棄物清理法」第27條開罰1200元至6000元不等罰款。

也提醒民眾在外野餐賞月的當下，隨手做環保，除自備環保餐具，避免使用一次性及美耐皿餐具外，並掌控合宜的食物量，減少廚餘產生與造成浪費，垃圾做好垃圾分類且勿隨意棄置，分別放入賞月場所設置的資源回收桶、廚餘桶及垃圾桶中。