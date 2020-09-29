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台南長照機構安全減災經驗分享晚會 撤離比賽熱鬧有趣

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
台南長照機構晚間舉辦安全減災經驗分享晚會，臥床者撤離比賽熱鬧有趣。記者周宗禎／攝影
台南長照機構晚間舉辦安全減災經驗分享晚會，臥床者撤離比賽熱鬧有趣。記者周宗禎／攝影

台南市宜福、聖佑、和欣等護理之家，今晚6點半舉辦長照機構公共安全分享及中秋家屬聯誼會；會中除交流聯誼、音樂歌唱比賽，還舉辦少見的「背帶撤離大賽」各家照護員比賽危急時撤離臥床患者，和欣護理之家已來台工作7年的越南籍陳氏香以28秒、遙遙領先其他參賽者奪冠。

主辦單位表示，近年各大小型機構皆被要求必須在評鑑及督導考核中，實地演練及操作消防設備或安全撤離裝置，對於機構第一線人員來說，無疑增加許多工作負荷量與心理壓力，讓防災演練漸漸形成人員留任的阻力，機構也迫於無奈必須配合政府各項災害應變政策，不斷地要求員工模擬演練流程。

和欣護理之家表示，為讓災害演練更有效率並增加趣味性與學習誘因，與多家長照機構共同參與辦理「安全減災經驗分享晚宴」，透過運用撤離裝置的比賽，達到機構內人員並擴及到機構之間的聯合「災害撤離大賽」，藉此強化一線人員的基本防災觀念，也能在充滿趣味的競爭中，人員能夠增進安全撤離的技巧與速度。

活動規畫人何於澄指出，防災撤離方式百百種，希望透過此富有意義的競賽活動，分享業界認定良好且實用的撤離方法；透過各界學者專家與實務經營機構業者深度交流，在長照機構推廣安全實用的減災方式與經驗分享。

台南長照機構晚間舉辦安全減災經驗分享晚會，臥床者撤離比賽熱鬧有趣。記者周宗禎／攝影
台南長照機構晚間舉辦安全減災經驗分享晚會，臥床者撤離比賽熱鬧有趣。記者周宗禎／攝影
台南長照機構晚間舉辦安全減災經驗分享晚會，臥床者撤離比賽熱鬧有趣。記者周宗禎／攝影
台南長照機構晚間舉辦安全減災經驗分享晚會，臥床者撤離比賽熱鬧有趣。記者周宗禎／攝影
台南長照機構臥床者撤離比賽熱鬧有趣，陳氏香第一名。記者周宗禎／攝影
台南長照機構臥床者撤離比賽熱鬧有趣，陳氏香第一名。記者周宗禎／攝影
台南長照機構晚間舉辦安全減災經驗分享晚會，臥床者撤離比賽熱鬧有趣。記者周宗禎／攝影
台南長照機構晚間舉辦安全減災經驗分享晚會，臥床者撤離比賽熱鬧有趣。記者周宗禎／攝影

長照 聯誼 中秋

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