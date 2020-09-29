北市文林明德陸橋 10月5日起封橋開拆　

北市部分人行陸橋老舊，使用率低，北市府拍板，文林明德人行陸橋10月5日起封橋開拆，而信義區世貿陸橋，預計明年2月拆除基隆路部分，信義路部分仍會留下。另外，市府年底前還預計拆除新生和平陸橋東南側一座樓梯。

北市交通局表示，因拆除文林明德陸橋，12日深夜11時至13日凌晨5時30分將進行交管，公車將取消停靠「中正高中」（往北）站位，共有218、223、267、277、302、508、508區、536、承德幹線及重慶幹線等路線受影響，請民眾至鄰近站位候車。

議員張斯綱今年5月在議會質詢時指出，文林明德、新生和平陸橋近3年無維護費用，出現接縫高低落差、管道破損、橋面斑駁、樹根纏繞等狀況，認為市府應重新檢討人行陸橋存廢，並確實維護。

北市新工處北士科工務所主任陳昱儒表示，文林明德陸橋階梯10月5日會先封閉，11日前拆除階梯，12日深夜11時到13日凌晨5時30分則拆除大梁，即陸橋橋面，為此，須進行交通管制。至於要用咬碎或切割吊離方式拆除橋面，明天才會拍板，但10月18日前，包括橋墩在內，整座陸橋會拆除完畢。

北市目前仍有79座陸橋，拆除文林明德陸橋後，還有78座，新工處規畫科長郭玉仙表示，將持續滾動式評估40年以上人行陸橋。至於市府104年就啟動評估的承德民權陸橋，郭玉仙說，因當地里民希望能保留，加上有視障團體也盼留下，未列入拆除名單中。