石碇歡喜慶中秋 烤肉、抽大獎歡迎參加

石碇區公所推廣在地宗教文化特色，延續往年結合中秋節慶辦理「109年度石碇宗教園區中秋祈福晚會」將於30日在永定里聖興宮舉辦，活動有擲筊中大獎，最大獎55吋液晶電視！另外，有千人戶外烤肉、卡拉OK比賽及各項攤位體驗，歡迎民眾來參加。

為推廣節能減碳觀念，有專業老師帶領利用樹皮製作環保的樹皮貓頭鷹，活動中還可以擲筊中大獎，最大獎55吋液晶電視等你拿！市民聚集在戶外烤肉，還能在晴空下賞秋月話家常，這場祈福晚會，廣受到居民歡迎，已成為都會石碇區指標特色活動，歡迎全家大小一起同樂。

石碇區長李浩榕表示，石碇宗教園區中秋祈福晚會活動是地方上年度大事，是集結石碇區宮廟團體、里民、各社區等單位共同參與，透過中秋團圓之日，將石碇居民團圓在一起，共同賞月、歡樂慶中秋，並促進石碇在地宗教文化推廣，今年還特別加碼，活動當天於石碇區公所粉絲專頁按讚，就有機會參加粉絲專頁抽獎活動，活動當天將抽出幸運兒可獲得精美獎品。