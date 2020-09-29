汐止福德三路行車成S型 行人通行也危險

汐止同興路延伸康寧街工程施工，福德三路雖通行不受影響，但是本來直行道路，現在得走S型，且沒有規劃行人行走空間，行人走在馬路上實在危險，今(29)日新北市議員白珮茹就邀集相關人員會勘，要求改善。

中興里長蔡振國表示，因為彎道太彎，造成車輛通行不便，行人行走也不安全，晚上這個路段的車輛又很多，要儘快改善，給居民安全的行走空間。

福德里長林山永表示，福德三路上下班時間，來往台北的車輛很多，行人也很多從福德三路走去中興路，可是臨時便道的彎度太大，讓行人行走不安全，當地居民都希望能做一個便道，讓行人便於出入。

現場會勘後，擬將工區圍籬盡量退縮，讓出一個行人可行走的空間，並加裝回覆式導桿，保障行人行走安全，並拆除彎道處不需要的圍籬，讓車子通行時，轉彎處的視線良好，並請車輛經過時降低速度，確保安全。

市議員白珮茹表示，收到許多民眾反應，福德三路周邊工區沒有人行道，晚上行走都很危險，他會積極爭取改善，讓行人有安全的行走空間，也提醒出入的車輛和行人，這裡屬於工區，出入請減速並注意安全。

工區施工有諸多不便，提醒工區限速10公里，目前汽機車都維持各一線道通行，希望車輛通過時，減速慢行確保安全，行人若是有其他替代道路，可儘量改道行走，工程時間從九月中一直到明年三月，同興路貫穿整體工期，會到112年12月完工。