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新北再添2公托 侯友宜：最快年底前達90間

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
新北市長侯友宜於林口西公托林室內運動跑道與家長一同體驗推嬰兒車。記者吳亮賢／攝影
新北市長侯友宜於林口西公托林室內運動跑道與家長一同體驗推嬰兒車。記者吳亮賢／攝影

新北市第74、75家公共托育中心，林口西林及五股五權公托今正式開幕，分別可收托75及45名0至2歲嬰幼兒，即日起開放報名，市長侯友宜今出席時表示，今年總計將新增20座公托，預計年底至明年元月可完成，屆時將達到全市90間。

林口西林公托就位於嶄新的林口公有零售市場大樓2樓，3樓則為林口西林市民活動中心及圖書閱覽室，今日同步舉行開幕，侯友宜先至公托一一視察教室環境，並於全新北唯一的公托室內運動跑道與家長一同體驗推嬰兒車，隨後至3樓與市民互動。

侯友宜指出，林口公有零售市場大樓改建後，為居民帶來更乾淨、舒適的購物環境，2樓全新成立的西林公托，更引進早稻田大學前橋明教授設計的嬰幼兒運動，並設置運動跑道，3樓圖書閱覽室則打造成「閱讀餐廳」，擁有琳瑯滿目的書香美食，可結合市民活動中心舉辦各式課程及講座。

侯友宜表示，去年新北市已新增10座公托，今年目標為20座，剩下15座最快將於年底至明年元月達成，屆時全市可達90間，要在4年任期內，總計新增60間公托。

隨後，侯友宜也前往五股五權公托視察，他表示，新北市努力實踐「大量」、「可近」、「優質」、「平價」、「永續」的公托理念，除了持續以便利家長送托的社區為設置點，位於新北產業園區的五權公托，更是全國第一家工業區內的公托，讓家長可白天放心工作，晚上安心接回家。

社會局表示，林口西林公托可收托75名0至2歲嬰幼兒，五股五權公托可收托45名，即日起至10月14日下午5點開放報名，10月16日上午10點辦理抽籤，同日下午2點公告，詳細資訊可上「新北市社會局網站」、「新北育兒資訊網」及「友善公托、幸福新北」臉書查詢。

五股五權公托位於新北產業園區內，為全國第一家工業區內的公托。記者吳亮賢／攝影
五股五權公托位於新北產業園區內，為全國第一家工業區內的公托。記者吳亮賢／攝影
林口西林公托引進早稻田大學前橋明教授設計的嬰幼兒運動。記者吳亮賢／攝影
林口西林公托引進早稻田大學前橋明教授設計的嬰幼兒運動。記者吳亮賢／攝影
林口西林市民活動中心及圖書閱覽室今日同步開幕。記者吳亮賢／攝影
林口西林市民活動中心及圖書閱覽室今日同步開幕。記者吳亮賢／攝影
新北林口西林及五股五權公托今正式開幕，西林公托擁有全新北唯一的公托室內運動跑道。記者吳亮賢／攝影
新北林口西林及五股五權公托今正式開幕，西林公托擁有全新北唯一的公托室內運動跑道。記者吳亮賢／攝影

侯友宜 托育 嬰兒

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