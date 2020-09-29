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新北再添2公托 侯友宜：最快年底前達90間
新北市第74、75家公共托育中心，林口西林及五股五權公托今正式開幕，分別可收托75及45名0至2歲嬰幼兒，即日起開放報名，市長侯友宜今出席時表示，今年總計將新增20座公托，預計年底至明年元月可完成，屆時將達到全市90間。
林口西林公托就位於嶄新的林口公有零售市場大樓2樓，3樓則為林口西林市民活動中心及圖書閱覽室，今日同步舉行開幕，侯友宜先至公托一一視察教室環境，並於全新北唯一的公托室內運動跑道與家長一同體驗推嬰兒車，隨後至3樓與市民互動。
侯友宜指出，林口公有零售市場大樓改建後，為居民帶來更乾淨、舒適的購物環境，2樓全新成立的西林公托，更引進早稻田大學前橋明教授設計的嬰幼兒運動，並設置運動跑道，3樓圖書閱覽室則打造成「閱讀餐廳」，擁有琳瑯滿目的書香美食，可結合市民活動中心舉辦各式課程及講座。
侯友宜表示，去年新北市已新增10座公托，今年目標為20座，剩下15座最快將於年底至明年元月達成，屆時全市可達90間，要在4年任期內，總計新增60間公托。
隨後，侯友宜也前往五股五權公托視察，他表示，新北市努力實踐「大量」、「可近」、「優質」、「平價」、「永續」的公托理念，除了持續以便利家長送托的社區為設置點，位於新北產業園區的五權公托，更是全國第一家工業區內的公托，讓家長可白天放心工作，晚上安心接回家。
社會局表示，林口西林公托可收托75名0至2歲嬰幼兒，五股五權公托可收托45名，即日起至10月14日下午5點開放報名，10月16日上午10點辦理抽籤，同日下午2點公告，詳細資訊可上「新北市社會局網站」、「新北育兒資訊網」及「友善公托、幸福新北」臉書查詢。
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