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淡水鄧公里慶中秋 DIY蛋黃酥剝柚子比賽
再過兩天就是一年一度的中秋連續假期，新北市淡水區鄧公里舉辦中秋慶團圓，手作DIY蛋黃酥，還有剝柚子比賽，市議員鄭戴麗香及淡水區長巫宗仁也做出屬於自己的蛋黃酥，場面相當熱鬧，讓鄧公里居民渡過一個難忘的中秋趣味活動。
在剝柚子比賽當中，大家卯足全力，力拼速度。居民說，雖然平常少剝，不過要剝得快，就是要挑選軟一點的柚子，而且從尾部開始剝，讓他們覺得很有趣也很刺激。活動現場里長特別邀請到糕餅老師，準備許多麵粉，雞蛋等食材，教大家如何製作蛋黃酥，從手捏麵團，到包餡進到烤箱，大家都完成自己的美味作品，而市議員鄭戴麗香及淡水區長也一同來共襄盛舉，做出屬於自己的蛋黃酥。
市議員鄭戴麗香表示，在這個中秋節慶當中，里長也相當用心，可以舉辦這麼有趣的活動，讓大家應景。
淡水區長巫宗仁說，平常里長就開辦許多課程，運用這麼好的場所，帶著里民一起過中秋節。
此外現場的每一位來賓都戴上了柚皮帽子，也參與了製作蛋黃酥與剝柚子比賽，現場氣氛是相當熱鬧。
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