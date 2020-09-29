平溪菁桐賞月趣 礦坑古蹟融合現代藝術

平溪區菁桐地區在中秋連假，新北市政府打造礦坑古蹟融合了現代藝術，不僅有彩色光雕，還有月亮公園、月球主燈等應景裝置藝術，希望帶給遊客不一樣的礦村氛圍，也邀請民眾在10/1中秋節晚上六點一同來到菁桐石底大斜坑賞月趣。

菁桐里長鄭賢良表示，菁桐地區過往的礦業古蹟保存完整，但因為缺乏空間活化，造訪的遊客通常是慕名它的原始與歷史感而來，在今年中秋節，新北市政府打造不一樣的賞月景點，透過古蹟與當代藝術的融合，提供地方創生新意象，也讓礦坑洋溢豐富魅力。

新北市議員林裔綺表示，整個石底大斜坑將作為10/1中秋節祈福的主舞台，由畫家彎彎設計的月球主燈坐落台車軌道的斜坡，而周圍的古蹟建築，則以月亮椅作為浪漫的裝置藝術，雖然不能搖晃，但很適合一家大小注意承重限制來拍照打卡，而來到下方老街，過往的「煤櫃」以諧音打造成璀璨「玫瑰」光雕，還有天燈派出所前一整排的礦工帽牆，藉由帽頂的發光象徵著心「曠」神怡的旅遊背後，是在地「礦」村的歷史深度。

菁桐坑文化觀光展協會李溫泉表示，來到菁桐火車站，下車後便能看到鐵道對面的「漫漫傘步」階梯，請民眾不要任意穿越軌道，連假期間建議民眾跟隨工作人員指示，安全開心造訪每個景點，也請大家拍照時注意他人的等候，多一分貼心讓觀光更愉快。