安心旅遊補助到10月底 台南將申請第4波補助

安心旅遊補助可實施到10月底，截至目前，台南市安心旅遊補助已申請21萬5654房，將申請第4波房數，為刺激民眾到台南旅遊，市府祭出企業團體獎勵旅遊、產業小旅行等多種活動，再搭配振興三倍券月月抽好禮，除了中秋及國慶連假飯店訂房率幾乎全滿，10月一般周末訂房率也都達9成。

台南市觀光旅遊局指出，台南市安心旅遊補助已申請21萬5654房，第3波申請的使用率已達89.85％，準備再申請第4波補助。

為推廣台南各區產業及景點，觀光旅遊局郭貞慧親自到各公協會及全國指標性旅行社簡報，介紹台南市各行政區的景點及玩法，除了在7月推出「企業團體獎勵旅遊市長6大禮方案」，9月推出「台南地方產業小旅行振興計畫」獎勵旅遊專案，結合台南旅行業者推廣在地農特產品，鼓勵旅行業者包裝遊程送客到休閒農場、觀光工廠及觀光遊樂業。

觀旅局表示，再搭配包括「振興三倍券．台南好禮月月抽」，最大獎抽雙房、雙車，以及台南伴手禮文創美食購物節，11月7日溪北南瀛綠都心特色市集、12月12日小西門廣場及和意公園舉辦台南Shopping嘉年華等，旅遊業者普遍都感受到台南的團體遊客明顯增多。

在旅宿業部分，除了10月中秋及國慶連假飯店訂房率全滿之外，一般周末訂房率約9成，平日也有6到7成。