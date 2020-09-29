新北稅捐處10月起任務解謎破關可抽iPhone11

新北市稅捐稽徵處後天推出「丸穗莊園莊主消失之謎」網路互動式遊戲，為期1個月，完成任務或積分達標就有機會將iPhone 11等禮品帶回家，獎品共252項。

新北稅捐處表示，懸疑的故事情節將引領玩家深入遊戲情境，根據遊戲裡的線索及指示破解任務，找出消失的莊主。

玩家解完任務即可抽挑戰獎，獎項有遠東百貨禮券1000元、威秀影城電影票2張及7-11禮券200元；積分超過60分還可加碼再抽神探柯南獎iPhone 11。活動網站https://www.avsa.me/109ntpctax。