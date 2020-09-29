台中巨蛋花65億成臨時建物？ 市府：免驚！合法使用

台中巨蛋園區有6.9公頃，原本是學校用地，但至今未變更為體育休閒用地，藍綠議員同批市府流程草率，花65億元蓋巨蛋可能變成「臨時建築」，另目前學校應是主體，學校占地不到7%，且北屯地區是最大行政區，人口成長快速，學校用地不夠怎麼辦？都發局表示，台中巨蛋是依促參法、土管法辦理，園區與學校融合，學生可活動空間還是很大。

民進黨議員江肇國表示，市府將原本定案的大巨蛋拉回北屯文中小6用地興建，但依規定須保留1/2為學校用地，甚至運動休閒設置也不得超過1/3，但台中巨蛋的設計完全不符規定，市府為解決此事，依土管要點辦理「硬拗」尚未開闢校舍前可先作為體育文教用途，因此巨蛋只算是「臨時建築」

江肇國而這塊地長久而言還是得以蓋學校為目的，一旦未來有興建學校的需求時，難道要拆除花了65億的大巨蛋嗎?江肇國要求，市府須先變更都市計畫，而不是便宜行事，更不可違法使用，市府應負責任，解決台中巨蛋競圖爭議與土地使用問題。

議員蕭隆澤表示，中市巨蛋體育館爭議案:用地是文中小6用地！總面積6.96公頃69.600平方公尺！但實際做為學校用才0.5公頃5.000平方公尺？這樣子太離譜了吧？都會區的學校變成偏遠地區的小型學校？為了商業，犧牲了小朋友的學校，請市長三思！歷史會講話。

市府回應，興建巨蛋是依據「都市計畫」與「促參法」相關規定興建營運，土地使用分區管制要點規定計畫區內文小、文中、文中小用地尚未開闢或設校前，可准予作文教或體育設施使用「文中小用6」作「巨蛋體育場館」並未違反都市計畫規定。

市府指出，鄰近巨蛋預定地南側劃設有「文中19」「文小81」等學校用地，目前可符合就學需求，巨蛋預定地空間另保留部分用地未來可規劃設校使用。且學生未來也可使用園區，成為校地一部分。