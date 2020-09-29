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北市抽查中秋相關商品 露營帳篷不合格率高

中央社 / 台北29日電

北市商業處今天表示，中秋節將屆，抽查市售露營帳篷、烤肉用具、防蚊產品，以露營帳篷不合格率50%最高，違規多是未標示製造進口商資料，呼籲民眾買有中文、標示明確商品。

北市府商業處商業管理科長牟季嫻指出，民眾在中秋節會辦烤肉等活動，8月底至9月初抽查市售烤肉用具、防蚊產品、露營帳篷，合格件數分別為107件、90件、29件，不合格件數為8件、5件、29件，共268件商品。

牟季嫻說，露營帳篷不合格原因為「未標示製造進口商名稱、地址和電話及製造日期」；烤肉用具不合格原因是「未標示製造進口商名稱、地址及電話」，防蚊產品則是未標示「其他應注意事項」為多數。

商業處指出，針對不合格商品，已要求廠商限期改善，逾期未改善會要求商品下架，至於非設籍北市的製造業者，已移送管轄縣市政府處理。

商業處表示，民眾買中秋應景產品像烤肉用具等，應選擇有中文標示，並確認標示包含商品名稱、生產或製造商的電話和地址及原產地，若商品具危害性，應注意用途及保存方法等注意事項。

中秋節 露營 北市

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