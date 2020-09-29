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月圓人團圓 警友會站長林福昌送溫暖

聯合報 / 記者許玉娟／新北即時報導
新莊警友會站長林福昌（左四）在中秋晚會烤肉中慰勞所有員警們辛苦付出。圖/新莊警友會提供
新莊警友會站長林福昌（左四）在中秋晚會烤肉中慰勞所有員警們辛苦付出。圖/新莊警友會提供

中秋節前夕，新莊警分局警友會站長林福昌提前到新莊警分局所屬福營、昌平、中港與丹鳳等派出所慰勞員警，並頒贈慰問金給今年二月英勇緝捕贓車犯因公受傷警員。

新莊警分局分局長林武宏表示，新莊警分局為新北市內16個警分局中，人口數與勤務繁重單位，但今年1至8月刑案發生率，就比去年同期降低高達70件，真得非常感謝同仁們為了社會治安辛苦付出。

「感謝大家讓新莊擁有安全的生活環境」林福昌在丹鳳派出所慰勞行程中，除頒贈慰問金給受傷警員，並特別感謝所有員警們為了治安付出甚多，讓大家能快快樂樂歡度中秋佳節。

丹鳳派出所周義哲所長表示，所內蕭姓警員今年二月間，主動盤查贓車，與重達百餘斤犯嫌扭打後遭對方衝撞，造成左腳骨折仍盡忠職守，奮力緝捕。

林武宏說，新莊分局轄區人口數多達42萬2千多人，還未包含流動人口數，但所609位員警們，在109年防制毒品成效評核第一名，更榮獲檢肅幫派工作績效特優，真得非常感謝同仁辛苦付出，更希望能帶給大家中秋月圓人團圓優質治安環境。

新莊警友會站長林福昌（圖中）到丹鳳派出所慰問員警分辛苦付出。圖/新莊警友會提供
新莊警友會站長林福昌（圖中）到丹鳳派出所慰問員警分辛苦付出。圖/新莊警友會提供

中秋節 警察

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