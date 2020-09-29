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敬老卡點數不能延用下月 柯：就是要逼你每個月出去走

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
台北市長柯文哲今出席「台北市樂齡學習成果聯展暨終身學習獎頒獎典禮」，頒獎給80位終身學習達人。記者趙宥寧／攝影
台北市長柯文哲今出席「台北市樂齡學習成果聯展暨終身學習獎頒獎典禮」，頒獎給80位終身學習達人。記者趙宥寧／攝影

北市將邁入超高齡社會，北市推廣終身學習，也有敬老卡、老人健保補助等敬老措施。過去北市議會質詢敬老卡480點每月剩餘點數不得續用，點數當月就要花完，台北市長柯文哲今重申，要活就要動，希望長輩每個月都能出外走，他也預估健保半年內會調漲，因此今年1月恢復65歲以上長者健保補助，不會因沒錢而延誤就醫。

柯文哲表示，2014年他剛上任，當時台北市65歲以上人口佔14%，但到了2020年，台北市65歲以上人口會超過20%，8年中，人口數沒變化，但人口結構改變，平均壽命延長又少子化，人口數沒增，老人比例增加，顯然整個社會需要做調整。

柯文哲表示，北市目前開了58個樂齡學習基地，提供長者學習，他認為，要活就要動，因此敬老卡每月480點讓你坐公車、捷運、計程車每次扣50元，還能騎，目的就是要你出去走。

柯文哲也提到，過去他在醫院服務時曾看過文獻，若要估計65歲長者可活多久，「就看到6分鐘可以走多遠」。柯文哲也提到，不少議員詢問為何480點用不完，不能延續到下個月？柯強調，當時之所以不肯，「我那個就是要逼你每個月出去走」，一定要養成走路能量。

柯文哲也提醒現場長者，下個月開始，流感疫苗要記得打，肺炎一生打一次，雖然新冠肺炎還沒有疫苗，但有句成語教「雪上加霜」，運氣不好感染就慘了，不能預防就算了，能預防的就盡量預防。

北市今年1月起，恢復65歲以上老人健保費補助，柯文哲表示，依他的推算，健保現在已經入不敷出、虧錢，健保費半年內一定會漲，在可見時間內，健保再不加錢就會倒閉，也因為如此，今年北市先準備一筆錢，補助長者健保費，「除非你是有錢人」，扣掉所得稅20%以上者，其餘皆有補助。

之所以恢復老人健保補助，柯文哲表示，美國人很多沒健保，常送醫都是拖到最後一秒，根本就很難救。為何把老人健保擺第一優先？柯文哲表示，就是要讓每個老人，不會因沒錢而延誤就醫，「台灣健保很方便，但沒繳健保費就沒有健保，沒健保平常有病就不會去看病。」

健保 柯文哲 北市

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