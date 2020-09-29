北市環保局與企業工會簽協約 清潔員福利提升

北市環保局今天與企業工會簽團體協約，增加清潔隊員多項福利，如三節除發給1日加班費外再給補休1天；休假日出勤人員延長工時部分，薪資乘以2倍發給等等。

環保局在臉書上表示，民國104年起持續與企業工會協商團體協約，歷經5年多終於拍板定案。今天由環保局長劉銘龍代表資方、工會理事長蔣萬金代表勞方正式簽約，為清潔隊員增加多項福利，協約即日起生效。

環保局指出，與企業工會簽訂的團體協約共計33條，例如春節、端午節、中秋節出勤清潔隊員除發給1日加班費外，再增給補休1天；市府因天災、事變或突發事件公布停止辦公期間出勤人員，除發給加班費外，並補休1天；休假日出勤人員延長工時部分，薪資乘以2倍發給等等。

劉銘龍表示，團協內容歷經多次協商並獲中央核定，內容不僅優於現行法規，也樹立典範，保障並提升工會會員的福利。

劉銘龍也感謝副市長黃珊珊與勞動局長陳信瑜在協商過程中積極促成，未來環保局將攜手工會，繼續為市民服務。