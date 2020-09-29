世大運網球場無法辦國際賽？議員批：為何用不到2年半

世大運風光落幕，位於內湖的網球運動中心，花費19億打造，包括有4000席座位的中央球場、1000席的副球場，台北市議員許淑華上午在議會教育委員會中質疑， 本來很漂亮的網球中心， 球場鋪面出現很多補丁，使用2年半 ，現在已經無法舉辦國際比賽。體育長李再立表示，市府已經委由OT廠商負責營運，無法使用公務預算修繕。

體育局長李再立說，現在困擾的是，目前營運的OT廠商又和網協成立合作成立國家訓練中心，但體育局未被告知，有很多國家代表隊在訓練，會看在合法的範圍內如何解決。因鋪面要刮移重新處理，大約需要150萬，費用不是很高。

李再立說，因不能使用公務預算，希望營建廠商和OT廠商能解決這事，但目前雙方經費比例分担無法達成共識。 許淑華說，為何使用2年半，就不能打國際賽，是場商偷工減料嗎？當初蓋的時候，不是說是國際級的網球嗎？這要追究，為何才兩年半，若用的材質若符合規格，為何只用兩年半。