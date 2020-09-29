捷運南北環細部計畫將完成 明早舉辦招標說明會

台北捷運環狀線北環及南環段工程將於今年完成細部計畫，預計明年初公告招標，北市捷運局表示，明早9時30分將舉辦「台北捷運環狀線北環段及南環段捷運工程標案招商暨廉政平臺說明會」，目前已有逾30家國內外大型廠商報名參加。

環狀線南北環路線範圍涵蓋北市士林區、中山區、文山區，以及新北市新莊區、五股區、三重區、蘆洲區、新店區，全長約20.66公里，規畫設置18座車站及1處機廠，並以地下化方式興建。

捷運局指出，此次說明會將具體說明環狀線環型路網、環狀線南北環工程路線、土建與機電工程概要、招標資訊、工程建設與擴大競爭平台等作業，並介紹北市與法務部廉政署及台北地方檢察署成立的「台北捷運環狀線北環段及南環段捷運工程採購案」廉政平台。

捷運局表示，第一階段的環狀線新店大坪林站至新莊新北產業園區站目前已通車，將與已核定的南北環段及規畫中的東環段成完整環狀路網，全線採中運量無人駕駛系統，一車直達形成如「東京山手線」完整環型路網。

第二階段的南北環段正辦理細部設計作業，預計明年主體工程開始動工；另，東環段則進行綜合規畫、環評及土建基本設計，預計明年初提報環境影響說明書製環保署審議，未來完整首都環形路網後，將與北捷12個捷運站銜接轉乘，提升大台北地區交通便捷性。