秋節前台南聯合食品業稽查 超過8成初檢不合格

台南市政府在秋節前夕，組成聯合稽查小組，稽查全市應景食品製造業、販賣業及附設餐飲之旅宿業者，共稽查26家，只有3家合格，其他23家則在複查時改正後合格，而不合格的項目主要是食品添加物未專人專櫃專冊管理及器具不潔等。

此外，還查到3家業者未專區貯存逾期食材，分別是一家烘焙業食品添加物過期，一家飯店業原物料過期，及一家肉品供應商冷藏肉品過期，衛生局表示，將依照違反食品衛生安全法，開罰6萬到2億元。

衛生局表示，這次稽查不合格的比率高，主要是聯合小組是針對高風險、過去有違規紀錄或是被檢舉的業者，所以不合格的比率會比較高，其中在環境不佳部分，依法可以給予改善期，不會直接開罰，但未專區貯存逾期食材部分則直接開罰。

台南市政府衛生局會同環境保護局、經濟發展局、教育局、農業局、政風處、警察局及法制處消費者保護官組成跨局處聯合稽查小組，共稽查月餅製造業16家、烤肉組合包製造業2家、旅宿業者4家、水產品製售業4家，合計26家。

其中3家初查合格，另23家業者初查不合格經限期改正後複查合格，其中缺失較多之項目有食品添加物未落實專人專櫃專冊管理、作業場所擺放私人物品、食品從業人員每年度未辦理身體健康檢查、食品作業用容器具不潔等項。