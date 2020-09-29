快訊

評／國家機器動起來 通訊服務業者有義務協助國家偵查嗎？

菊朝人馬李穆生涉洩密 不服考績吃「丙」怒槓高市府

社子島權益促進會提6000餘份連署 籲加速開發

中央社 / 台北29日電

社子島居民權益促進會今天與台北市議員開記者會，提出已收集6000餘份居民連署書，呼籲台北市政府加速開發。北市府今天說，會持續與反對和支持開發的居民溝通、協調。

無黨籍北市議員陳政忠與社子島居民權益促進會開記者會，包含富洲里長、永倫里長及當地居民出席。促進會提到，已收集支持加速開發6000餘份連署書，連署人是當地居民及有房地的住民。

促進會長楊明照說，在1個多月收集6000餘份連署書，意味多數居民支持社子島開發，社子島禁建50年，居民都盼改變，社子島普遍有老舊房子和年輕人外流等狀況，希望外界多了解在地居民心聲。

陳政忠表示，支持開發社子島居民是高於反對派，從期盼北市府加速開發6000餘份連署書可看出端倪，明天將在環評委員會上表達盼北市府加速開發意見，後續也不排除會赴監察院陳情。

對此，台北市政府發言人陳智菡說，社子島設籍居民共1萬1000餘人，目前開發與反開發派各自動員連署，會繼續與兩派居民溝通、協調。

她表示，北市府針對社子島開發，已提出最優拆遷補償與安置計畫，希望滿足居民需求，也盼找到最大公約數解決50年歷史共業，邁向社子島新未來。

社子島自救會9月間與無黨籍北市議員黃郁芬等人在議會開記者會，自救會提到，經自主性發起連署，4000餘居民反對北市府推動全區區段徵收，市府應提其他替代方案並辦聽證會，呼籲市長柯文哲9月底與自救會當面溝通，否則擬採抗爭。

北市 社子島 自救會

延伸閱讀

社子島明環評 6千人連署呼籲柯文哲盡速開發

社子島自救會提連署 逾4000居民反區段徵收

淡北道路說明會氣氛火爆 議員質疑、北市要求做好配套

北市推學雜費電子支付 議員轟：只為漂亮綁定率

相關新聞

敬老卡點數不能延用下月 柯：就是要逼你每個月出去走

台北市將邁入超高齡社會，北市推廣終身學習，也有敬老卡、老人健保補助等敬老措施。過去北市議會質詢敬老卡480點每月剩餘點數...

世大運網球場無法辦國際賽？議員批：為何用不到2年半

世大運風光落幕，位於內湖的網球運動中心，花費19億打造，包括有4000席座位的中央球場、1000席的副球場，台北市議員許...

捷運南北環細部計畫將完成 明早舉辦招標說明會

台北捷運環狀線北環及南環段工程將於今年完成細部計畫，預計明年初公告招標，北市捷運局表示，明早9時30分將舉辦「台北捷運環...

秋節前台南聯合食品業稽查 超過8成初檢不合格

台南市政府在秋節前夕，組成聯合稽查小組，稽查全市應景食品製造業、販賣業及附設餐飲之旅宿業者，共稽查26家，只有3家合格，...

強化資安 北市聯醫今晚暫停掛號3小時

想預約掛號台北市立聯合醫院看診的民眾要特別留意，北市聯醫表示，今晚9時至12時將暫停掛號。另外，中秋連假期間，10月1日...

蘆洲神將文化季登場 18尊神將繞境擲筊抽金牌

「2020新北市蘆洲神將文化祭」將於10月3日至11月7日展開系列活動，其中備受矚目的擲筊抽金牌，將於10月3日在湧蓮寺...

台中巨蛋專案報告被批敷衍 市府：妥善規劃訂2026完工

台中市議會今進行專案報告，民進黨市議員黃守達等人質疑，台中巨蛋預定2022年7月動土，但還未見明確期程及日後交通疏運、停...

台中巨蛋隈研吾抄襲自己？ 盧秀燕：梵谷筆觸相同也抄?

台中市議會本屆第4次定期大會今天舉行專案報告議程，民進黨議員陳淑華輪番質詢「台中巨蛋」並質疑日本建築師隈研吾「抄襲」自己...

淡海輕軌拚運量 盼推「五感」體驗

淡海輕軌第一期藍海線即將通車，新北市長侯友宜今指出，必須整合行銷資源創造出觀光效益，新北捷運公司總經理吳國濟指出，除了與...

金門石獅仙姑又託夢 名師彩繪新裝迎中秋

再過二天，就是中秋節了，也是金門「石獅仙姑」的聖誕，最近石獅仙姑跟附近民眾託夢，想要換新裝，地區藝術工作者王明宗受託，近...

社子島明環評 6千人連署呼籲柯文哲盡速開發

台北市環評委員會明天將再審社子島開發案。支持區段徵收、盡速開發的數十位居民，今天赴議會舉行記者會。「社子島居民權益促進會...

藍海線第一期報履勘 新北規劃接駁與自行車路線

新北淡海輕軌第一期藍海線的3站，已報交通部履勘，盼能在今年底順利通車，交通局綜合規劃科長吳政諺指出，站體旁的接駁公車、自...

熱門新聞

勞動部要求女職員自拍宣傳影片 未達目的卻引來負評

6年後將有臨時火車站 平鎮市民搭火車不用再跑到中壢

即時快評／逼公務員做非專業行銷 勞動部長官有事嗎?

獨／台南站北側百年轉車台將拆成28塊 文史人士：劊子手

冒大雨漏夜排隊 民眾搶中和納骨堂新塔位

宣導片惹負評 勞動部盼原諒素人 以後「讓專業的來」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。