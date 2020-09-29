社子島權益促進會提6000餘份連署 籲加速開發

社子島居民權益促進會今天與台北市議員開記者會，提出已收集6000餘份居民連署書，呼籲台北市政府加速開發。北市府今天說，會持續與反對和支持開發的居民溝通、協調。

無黨籍北市議員陳政忠與社子島居民權益促進會開記者會，包含富洲里長、永倫里長及當地居民出席。促進會提到，已收集支持加速開發6000餘份連署書，連署人是當地居民及有房地的住民。

促進會長楊明照說，在1個多月收集6000餘份連署書，意味多數居民支持社子島開發，社子島禁建50年，居民都盼改變，社子島普遍有老舊房子和年輕人外流等狀況，希望外界多了解在地居民心聲。

陳政忠表示，支持開發社子島居民是高於反對派，從期盼北市府加速開發6000餘份連署書可看出端倪，明天將在環評委員會上表達盼北市府加速開發意見，後續也不排除會赴監察院陳情。

對此，台北市政府發言人陳智菡說，社子島設籍居民共1萬1000餘人，目前開發與反開發派各自動員連署，會繼續與兩派居民溝通、協調。

她表示，北市府針對社子島開發，已提出最優拆遷補償與安置計畫，希望滿足居民需求，也盼找到最大公約數解決50年歷史共業，邁向社子島新未來。

社子島自救會9月間與無黨籍北市議員黃郁芬等人在議會開記者會，自救會提到，經自主性發起連署，4000餘居民反對北市府推動全區區段徵收，市府應提其他替代方案並辦聽證會，呼籲市長柯文哲9月底與自救會當面溝通，否則擬採抗爭。