虐童托育員 侯友宜：罰24萬且20年不得從事托育

新北市長侯友宜今天針對文林公托中心托育員虐童案3托育員遭檢方起訴一事表示，市府將重罰每名托育員新台幣24萬元罰鍰，並要求20年以內不得再從事托育工作。

新北地檢署昨天偵結文林公托中心托育員以強暴脅迫方式將烏龜放幼童身上爬行，涉犯強制罪嫌提起公訴；至於妨害幼童發育罪嫌則未起訴，由主管機關依權責辦理。

侯友宜今天接受媒體聯訪時針對公托涉虐童案的行政裁罰部分表示，這是非常可惡的行徑，令人無法忍受，除將採取最高的重罰24萬元外，更要求20年以內不得再從事托育的工作，從嚴來追究。

為預防公托虐童事件再發生，侯友宜表示，文林公托案因所有的監控錄影被刪除，因此，未來將用數位方式完整保存資料，隨時提供家長調閱錄影畫面，以了解孩子們的學習生活方式，並透過不斷稽查來防止證據被刪除。