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蘆洲神將文化季登場 18尊神將繞境擲筊抽金牌

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
「2020新北市蘆洲神將文化祭」將於10月3日至11月7日展開系列活動。圖／蘆洲區公所提供
「2020新北市蘆洲神將文化祭」將於10月3日至11月7日展開系列活動。圖／蘆洲區公所提供

「2020新北市蘆洲神將文化祭」將於10月3日至11月7日展開系列活動，其中備受矚目的擲筊抽金牌，將於10月3日在湧蓮寺登場，預估吸引千人參加，熱鬧揭開文化季序幕；11月7日則舉行祈福踩街嘉年華，由18尊神將帶領民眾威風遶境，現場還有蘆洲在地美食切仔麵限量免費發送。

蘆洲區長莊茂坤指出，蘆洲有近10個神將會、200多尊神將，亦有神將故鄉「神將窟」美稱，今年文化季包含擲茭送金牌、文化導覽、小小神將體驗營、神將彩繪臉譜DIY等活動，更首創神將舞及主題曲「神踩飛舞」，結合神將舞步及時下年輕人喜歡的音樂元素，創造出屬於蘆洲在地的「潮文化」。

其中，10月3日將於湧蓮寺舉辦「神啊！給我杯-擲筊送神將金牌」，事先開放200個網路名額，另有800個名額現場開放，連續擲出最多「聖杯」的2位參加者，將送出價值八千元的一錢重金牌；10月10日、11日則舉辦「蘆此精彩-文化導覽半日遊」，讓參與導覽的民眾了解蘆洲在地故事；10月17日「神將童樂會-小小神將體驗營」，則針對國、中小學生設計體驗課程，了解神將歷史典故及體驗神將操作。

蘆洲區公所表示，主活動將於11月7日於蘆洲鷺江國小辦理，當天集結蘆洲8個在地軒社的18尊神將進行祈福踩街嘉年華，開幕儀式規劃千人齊跳「神踩飛舞」，在地學校、社團也會帶來一系列精彩表演。會場周邊則設置闖關及文化體驗攤位，民眾還可以化身神將腳揹著大仙翁仔體驗民俗技藝，完成闖關民眾就有機會品嘗切仔麵或消暑涼品，共提供3000份在地美食及限量文創商品、平安餅乾，所有活動皆免費，相關報名方式可到「新北市蘆洲神將文化祭」的臉書粉絲專頁查詢。

「2020新北市蘆洲神將文化祭」將於10月3日至11月7日展開系列活動。圖／蘆洲區公所提供
「2020新北市蘆洲神將文化祭」將於10月3日至11月7日展開系列活動。圖／蘆洲區公所提供

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