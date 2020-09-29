火星衝相隔兩年10/14登場 整夜肉眼可見

台北市天文館表示，10月14日將發生「火星衝」天象，此時火星與太陽的地心經度相距180度，太陽一下山火星就會從東邊升起，整晚都能以肉眼看見這顆紅色亮星。

天文館技佐許晉翊接受中央社記者訪問時表示，火星衝是指火星、地球和太陽排列成一線，地球位於太陽與火星之間；火星會合週期約779.94日，因此每2年又49天就會發生一次「火星衝」。

許晉翊表示，上次火星衝發生在2018年7月27日，相隔兩年多時間，火星衝將在今年10月14日再次登場；當天太陽西落後，火星東昇，直到日出才落下，整夜肉眼即可觀察。

許晉翊指出，火星這次衝時位在雙魚座，在夜空中極為明顯，呈紅色，9月下旬至10月底間亮度超越木星，成為夜空中最亮星點。

許晉翊補充，9月底至10月底期間都能以肉眼看到明亮火星，但「衝」當天整夜可看，若要看清楚它的表面特徵、塵暴、雲與極冠等明暗變化，須以口徑15公分以上折射鏡或25公分以上反射鏡觀察。

為迎接「火星衝」，天文館特別規劃半日火星衝親子課程，帶大小朋友認識火星，9月報名已額滿，10月特別加開6個梯次，即日起開始在天文館官網報名。