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台中巨蛋專案報告被批敷衍 市府：妥善規劃訂2026完工
台中市議會今進行專案報告，民進黨市議員黃守達等人質疑，台中巨蛋預定2022年7月動土，但還未見明確期程及日後交通疏運、停車空間、商業模式等具體作為。現場質詢何時進行巨蛋環評、都市設計審議、交通影響評估等程序仍不具體，黃守達批，如此重大的建設，市府態度太敷衍。市府等單位回應，會妥善規劃，2026年完工並於2027年試營運。
黃守達指出，原本「台中市巨蛋體育館興建工程」網頁上的執行進度分成5個階段，包含「招標前置作業及遴選建築師階段」、「規劃設計階段」、「建造及相關審查會議階段」、「工商招標階段」、「工程施工階段」，每一階段還有詳細的排程。後來網頁改版，執行進度從2020年7月第二階段評選後，直接跳至2022年5月動土，簡略程度令人傻眼。
黃守達表示，市府原本承諾這個會期提出巨蛋專案完整報告，但內容敘述簡略，過兩年巨蛋就要動土了，市府自信滿滿的表示一切按照進度進行，具體的期程表至今卻給不出來。
議員謝明源強調，未來交通動線規劃也是問題，體育館未來要從榮德路進出，雖有30米道路，但扣除中間的人行道及河道空間，雙向只有各二線道，另停車場空間不足，是否可消化共1萬8500席以上觀眾人潮？謝明源要求市府應該審慎評估巨蛋周圍交通負荷量，規劃妥適的交通配套。
針對議員關心台中巨蛋周邊交通動線及停車空間議題，市府表示將妥善規劃，預定2022年7月辦理動土典禮，2026年完工，2027年試營運。
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