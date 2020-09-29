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台中巨蛋隈研吾抄襲自己？ 盧秀燕：梵谷筆觸相同也抄?
台中市議會本屆第4次定期大會今天舉行專案報告議程，民進黨議員陳淑華輪番質詢「台中巨蛋」並質疑日本建築師隈研吾「抄襲」自己澳洲達令的作品，議員認為台中市的重大公共工程「迷信」採用國際競標。市長盧秀燕反駁「這怎能叫抄襲？」難道梵谷的筆觸風格也叫抄襲自己？這是他自己發明的。兩人你來我往，犀利互不相讓。
陳淑華表示，近2、30年來，台中市重大公共工程「迷信」採國際競標，不少國際競標案紛紛發生狀況，花了大錢不是延誤、就是追加預算、難產，台中市應有完整的監督機制，以期公共工程的完成。
陳淑華說，台中市巨蛋國際競圖公布得標的日本建築師隈研吾的設計案後，立即被國內建築師質疑有複製之嫌。陳淑華詢問盧秀燕市長是否能夠接受有國際競圖複製爭議的設計圖？陳淑華認為更應積極監督巨蛋案的執行狀況，市府應以最嚴謹態度來執行，不要讓納稅錢流於只要國際競圖就發生問題。
陳淑華問盧秀燕是否能接受隈研吾在台中巨蛋的設計抄襲自己？盧秀燕表示，隈研吾是東京奧運主館的設計者，全世界知名。陳淑華插話「不用再介紹了」盧秀燕表示「自己抄襲自己」這怎麼叫抄襲呢？」就像梵谷的畫，都是筆觸型的，每幅自畫像都一樣，這是梵谷的風格啊，那是他自己發明的東西，怎麼叫抄襲自己呢？她表示，抄襲是模倣別人，把別人的作品拿來用，才叫抄襲！陳表示，盧市長就是可以接受囉？
陳淑華說，以台北市巨蛋BOT案為例，1998年選址確定，經都市計劃程序及相關的評估作業後，在2004年招商，一直到今天的焦頭爛額。陳淑華議員也表示，有一個最大的變數，招商能不能順利，還是未定的變數！
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