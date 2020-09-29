淡海輕軌拚運量 盼推「五感」體驗

淡海輕軌第一期藍海線即將通車，新北市長侯友宜今指出，必須整合行銷資源創造出觀光效益，新北捷運公司總經理吳國濟指出，除了與當地店家、公車業者結合套票外，也會祭出「五感」體驗，讓旅客搭輕軌有全新的體驗。

新北淡海輕軌綠山線自2018年底通車後，因淡海新市政入住人口只有一半，導致實際客運人次比原估計減半，吳國濟表示，目前平均單日運量約9000多人次，未來藍海線通車後，因有通勤、通學、觀光等需求，有把握突破1萬人次。

吳國濟說，藍海線通車前會與淡水客運談合作，推出輕軌公車聯票，觀光客可持一日票券在淡水地區無限搭乘輕軌、公車暢遊淡水，也能持票與合作店家享有優惠，另也與KKday合作讓輕軌結合沙崙馬場、飯店販售票券。

除了一般搭乘需求，新北捷運公司也打算推出「五感」體驗，吳國濟說，不論是用眼睛看、鼻子聞、耳朵聽、嘴巴吃、還是觸覺的按摩，都是規劃討論的項目，不過都是以專車使用，不影響一般輕軌車輛的運行為主，但都還在討論中。

吳國濟舉例，目前僅有航空公司推出專屬香味，淡海輕軌也在規劃屬於自己的香味；也能推出淡海輕軌專屬的音樂，讓乘客用自己的耳機寧聽；另外也考慮與在地的爆米花業者合作，推出不同種口味，但相關法令能須突破才可行。