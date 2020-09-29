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輕軌藍海線二期改走河岸 10月報中央核定

中央社 / 新北29日電

新北捷運局今天表示，輕軌藍海線一期已報交通部履勘；藍海線二期因地方反對輕軌行經老街，經溝通改採河岸路線方案，10月將報中央核定新路線及財務計畫變更案。

新北市長侯友宜今天主持道安會報聽取淡海輕軌藍海線第一期工程報告，路線由淡水漁人碼頭經中正路二段等路段銜接濱海沙崙站，全長2.4公里，3車站及1機廠，目前已完成初勘改善並於9月14日報請交通部履勘，預定年底前通車。

捷運局副局長林耀長表示，由於藍海線二期路線原繞行淡水老街引發地方反對意見，經多次溝通協調後，初步獲改行河岸新路線的共識，經過內部檢討後，10月將向交通部提出新路線及財務計畫變更案，若一切順利，年底將進行環境影響差異分析。

他表示，二期路線預定由起於捷運淡水站後方廣場，沿金色水岸環河道路續行至觀潮廣場，彎入中正路沿台2乙線續行至淡水漁人碼頭，6個車站。

他表示，為避免電源架空線影響河岸美景及地面電纜有漏電顧慮，輕軌行經金色水岸共1.2公里的路段，將研究加大列車蓄電能量，全段擬改由列車蓄電池供電行駛，但相關變更事項仍待中央核定。

淡海輕軌 淡水 漁人碼頭

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