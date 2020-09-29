中秋節前加強反毒防詐 檢警攜手治安宣導

為貫徹社區消「毒」和啟動「安居專案」，台北市警察局萬華分局今天表示，除舉辦「聯合社區治安會議」外，特邀台北地檢署檢察長周章欽率員演講法治宣導，加強警民合作等。

萬華分局今天發布新聞稿表示，為貫徹「預防為先、偵防並重」，並提升居民關心社區治安意識，昨天在萬華區公所禮堂舉辦「聯合社區治安會議」，邀請轄內民意代表、里長、金融機構、學校、社區巡守隊、超商業者及轄區里民共襄盛舉，以落實治安人人有責及警政社區化理念。

同時，啟動「安居專案」幫助社區消「毒」，活動也特別邀請周章欽率專責查緝「毒、詐」的8名主任檢察官、檢察官到場演講法治宣導，盼警民合作共同建構反毒通報網。

萬華分局說，為強力打擊國內毒品及高齡詐騙問題，警方在中秋佳節前夕，特別結合社區治安會議邀萬華區各里、機關、學校、金融、老人中心等單位參加，實施預防高齡者詐騙被害、少年青春專案及安居緝毒等專題宣導，進而降低詐騙被害風險。

此外，轄下莒光、青年及大里派出所所長也針對管區犯罪熱點進行分析，針對校園、金融機構、商店加強犯罪預防宣導，並約制治安顧慮人口，結合社區民力及巡守隊共同維護社區治安，提升全民預防犯罪觀念，共同打擊犯罪。