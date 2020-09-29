金門石獅仙姑又託夢 名師彩繪新裝迎中秋

再過二天，就是中秋節了，也是金門「石獅仙姑」的聖誕，最近石獅仙姑跟附近民眾託夢，想要換新裝，地區藝術工作者王明宗受託，近日正在幫忙彩繪，幫神明換新裝，他說，要趕在她醮慶前換好新裝，預計今天就可以完工，鮮豔的色彩，要讓民眾耳目一新！

興建於清朝嘉慶17年（西元1812年）的國定古蹟邱良功母節孝坊，下方石柱有四對夾柱石獅，八隻中有一隻與眾不同，全身塗滿豔麗色彩，那就是石獅仙姑。當地也相傳，這尊石獅是邱良功母親的化身，傳說它得日月精華所鍾，加上位於聖旨石牌之下，是金門風獅爺界的獅王、獅首，統管地區所有獅子塑像，生日是農曆八月十五日。每逢中秋節，附近商家都會來祭拜它，甚至還會演傀儡戲，為它過壽。

已經多次替石獅仙姑上妝的王明宗表示，他自小就住在貞節牌坊旁的模範街，每年的農曆八月十五中秋節相傳石獅仙姑的千秋日，附近民眾都會來為石獅仙姑慶生，奉上鮮花素果及牲禮祭祀它。他說，最近接到附近民眾的委託，又來為仙姑上妝，他連夜思考配色，經過二天的繪製完成石獅仙姑的新裝。

王明宗說，他是在三十多年前開始為「石獅仙姑」上色，上次是2016年9月彩繪，這次他又來幫忙彩繪，但可以「為神明服務」，他也覺得很榮幸，並義務幫忙，石獅仙姑的這次亮麗新裝，保證會讓觀光客眼睛一亮，老遠就會看到。

王明宗透露，以前的人在雕刻，比較不講究對稱，所以他在畫的時候，發現這尊石獅的鼻孔、嘴巴都大小也不一，所以他用色彩的調配，來為神明修顏「修修臉」，畫好後，幾乎看不出來那邊有問題。