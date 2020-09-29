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社子島明環評 6千人連署呼籲柯文哲盡速開發

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
支持社子島區段徵收、儘速開發的數十位居民，今天赴議會舉行記者會。「社子島居民權益促進會」表示，目前已有6千居民、有房有地主者加入連署，呼籲台北市長柯文哲應加速社子島開發案。記者林麗玉／攝影
支持社子島區段徵收、儘速開發的數十位居民，今天赴議會舉行記者會。「社子島居民權益促進會」表示，目前已有6千居民、有房有地主者加入連署，呼籲台北市長柯文哲應加速社子島開發案。記者林麗玉／攝影

北市環評委員會明天將再審社子島開發案。支持區段徵收、盡速開發的數十位居民，今天赴議會舉行記者會。「社子島居民權益促進會」理事長楊明照表示，促進會成員已有上百人，他們近一個月來，也發起盡速開發連署，目前已有6千居民、有房有地者加入連署，呼籲台北市長柯文哲應加速社子島開發案。

由於反段區段徵收的社子島自救會數十成員，這個月10日也到議會舉行記者會，並提出4千多份居民連署書，要求柯文哲暫緩社子島開發，並要求柯文哲9月底前，親自與社子島居民對話，否則不排除發動更強烈抗爭。

對於社子島兩派居民分別提出連署陳情，台北市政府發言人陳智菡表示，目前開發派與反開發派各自動員連署，現在當地陷入相當高張力的狀況，市府會繼續與兩派居民溝通、協調。

陳智菡表示，針對社子島開發方式，北市府已提出「六都最優」的拆遷補償與安置計畫，希望滿足居民的需求，也希望大家可以盡速找到最大公約數，解決這個長達50年的歷史共業，邁向社子島的新未來。

楊明照表示，促進會已收到6千份居民、有地有房者連署，大家都支持社子島應加速開發，因為社子島禁建了50年，居民渴望改變，縣在社子島的房子已經老舊到快不能住、違章工廠林立、年輕人外流、教育環境差等種種困境。

永倫里長宋旭耀說，許多外賓到社子地區，都說怎麼台北市有這樣鄉下的地方，讓居民很心痛。宋說，社子島居民過著五等國民的生活，但社子島是士林區的一部分，一直以來，喊開發都是聽了好多年的口號，多數居民盼社子島能盡速開發、能盡速改變。

促進會也呼籲，請目前反對開發的學者、環境人權團體高抬貴手，讓社子島有一次改變的生機。促進會也批評，這五十年來，這些高談闊論的學者們，根本過去都不理不睬，但好不容易社子島出現可以改變的曙光，這些人卻跳出來說三道四批評？

台北市議員陳政忠表示，外面的民眾看社子島，認為目前居民是正反兩方意見對立，其實這不是事實，住在社子島的居民，支持開發的比反對開發的高出許多。

促進會表示，社子島被禁建了50年，現在卡在拆遷安置議題上，希望開發的民眾會積極向台北市政府溝通。

社子島 北市 柯文哲

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