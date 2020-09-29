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藍海線第一期報履勘 新北規劃接駁與自行車路線
新北淡海輕軌第一期藍海線的3站，已報交通部履勘，盼能在今年底順利通車，交通局綜合規劃科長吳政諺指出，站體旁的接駁公車、自行車租賃站、步行空間也都完成，其中公司田溪的藍海橋段，不僅能行駛輕軌，更串連起完整的自行車道。
淡海輕軌第一期藍海線淡水漁人碼頭站、沙崙站、台北海洋大學站已在8月30日完成初勘，初勘總結有3項履勘前應改善項目，包含站區安全動線指引、凸出障礙物安全警示設施、軌道覆材的改善，已在9月9日由捷運局完成改善。
吳政諺表示，其餘10項一般注意蓋善事項、13項後續建議改善事項，會在通車前改善完成，目前9月14日函報交通局履勘作業，初步洽詢10月5日辦理形式審查、10月7日辦理履勘委員前置會議，若順利當天會知道履勘時間。
吳政諺說，根據大眾運輸系統履勘作業要點，需整體性檢視車站周邊轉乘規劃與公共運輸轉乘，目前規劃站體出入口優先配設公車站，除了台北海洋大學站已有的Youbike租賃站外，其餘2站共增設40柱，另也有Moovo電動自行車租賃站。
吳政諺也說，輕軌站附近有海尾仔、公司田溪、濱海路三段、情人橋等自行車道，由於公司田溪的自行車道分別位居於河道兩岸，淡海輕軌藍海橋連接兩岸自行車道，串連起所有的自行車道，可直接遠眺台灣海峽。
新北捷運公司總經理吳國濟表示，第一期藍海線通車後能與綠山線結合，首班車為早上6點、末班車為晚間24點，尖峰時間每12分鐘一班車、離峰為15分鐘，其中重疊區的班距可縮短為6分鐘一班。
新北捷運局副局長林耀長說，第二期藍海線因改變行駛路線，目前送交通部審查財務計畫，審畢會轉送行政院審查，核定後才能進行環境影響差異分析報告。另外連結的八里輕軌，行政院要求可行性評估再補充意見說明。
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