中秋小旅遊和5處賞月景點 新北市觀旅局推薦

後天中秋節，新北市政府觀光旅遊局推薦5處賞月景點及周邊遊程，包括樹林大同山觀景平台、新店碧潭風景區、中和烘爐地、瑞芳水湳洞十三層遺址和平溪菁桐。

中秋佳節除了晚間賞月、和親朋好友烤肉，趁著最近秋高氣爽，白天規畫一場小旅行也是不錯的選擇。

※山佳火車站→熱門打卡咖啡店→三角埔頂山→樹林大同山觀景平台

從樹林山佳火車站下車，先逛逛鹿角溪人工濕地，到樹林許多隱藏的IG熱門打卡咖啡店，品嘗好喝的咖啡、甜點；再沿著三角埔頂山走，一路上欣賞滿山遍野的芒草花海；最後抵達大同山觀景平台，沿著木棧道走到盡頭，可一覽大台北迷人夜景。

※文山農場茶園觀光→富川麵包坊茶香蛋黃酥賞味→碧潭風景區

文山農場是日治時期的台灣茶業指導所，如今可參觀體驗採茶，附近田園景觀和林蔭步道，適合全家出遊；隨後可到新北烘焙三星得獎店家富川麵包坊，品茶與蛋黃酥；最後到碧潭風景區夜騎，一路月光相伴，碧潭吊橋光影倒映，如夢似幻。

※質感系咖啡廳→烘爐地→興南夜市

中永和巷弄隱藏著許多特色餐廳，午後先選一家質感咖啡廳喝咖啡，享受寧靜；再轉往中和烘爐地，南山福德宮位在海拔300公尺山上，視野開闊，是大台北知名的夜景勝地，賞月當然也很合適；最後再到下方興南夜市吃消夜。

※平溪菁桐車站→石底大斜坑（月亮公園）→洗選煤場（降煤櫃光雕）

平溪菁桐山城中秋佳節邀請名插畫家彎彎繪製巨型月球，煤礦區成為充滿光影、夢幻銀河等裝置藝術的「月亮公園」，有3公尺高的煤廠光雕，就從中秋節晚間開始，邀請太陽馬戲團舞者張逸軍演出，並由市長侯友宜點天燈祈福。

※八斗子火車站→深澳鐵道自行車Railbike→深澳漁港→金瓜石祈堂老街→水湳洞遊客中心山城食堂→水湳洞十三層遺址