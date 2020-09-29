北捷環狀線北環南環段啟動 30日辦招商說明會

台北市捷運局表示，台北捷運環狀線北環段及南環段工程，今年底完成細部設計，民國110年初公告招標，30日將辦招商說明會，逾30家廠商報名，台北市長柯文哲將親自與廠商座談。

北市捷運局將於明天上午9時30分，在市政大樓劉銘傳廳舉辦「台北捷運環狀線北環段及南環段捷運工程標案招商暨廉政平台說明會」，將具體說明首都環狀線環型路網、環狀線北環段及南環段工程路線、土建與機電工程概要、招標資訊、工程建設等。

捷運局表示，目前已有30多家國內外大型廠商報名，柯文哲也將親自到說明會與廠商座談，歡迎有意參與工程的廠商踴躍參與。

捷運局指出，說明會上也會介紹，由捷運局與法務部廉政署及台灣台北地方檢察署共同成立的「台北捷運環狀線北環段及南環段捷運工程採購案」廉政平台。

台北市捷運局表示，台北捷運環狀線北環段及南環段工程招標預算金額達新台幣930億元，將於今年底完成細部設計，預定110年初公告招標。

環狀線南北環段路線範圍涵蓋北市士林區、中山區、文山區及新北市新莊區、五股區、三重區、蘆洲區、新店區，全長約20.66公里，規劃設置18座車站及1處機廠，採中運量捷運系統，以地下方式興建。