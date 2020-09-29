邁入秋分美人櫻、台灣欒樹綻放 為新北街頭添妝

節氣邁入秋分，新北市行道樹之一美人樹桃紅色的花朵逐漸綻放，為街頭上妝展現嬌顏，預估花期可到10月；同時間台灣欒樹黃色花朵也開始伸展，林口、新莊、三峽和鶯歌都可欣賞。

美人樹又被稱為美人櫻、絲棉樹或酩酊樹，是木棉科的落葉喬木，原產於南美洲，後來被引進台灣種植，樹幹造形有如日式陶瓷酒瓶，也有「酒瓶木棉」的稱號。

美人樹開花時景觀壯麗，桃粉紅色大型花朵掛滿枝頭，天氣好的時候和藍天白雲相互襯托，相當有美感。

新北市淡水區奎柔山路長約5.5公里，從宏龍宮往北新莊方向，沿途2公里種植約300多株美人樹，是新北最知名的淡水美人樹大道，也是北台灣秋天著名賞花景點，目前正在盛開。