聽新聞
test
0:00 / 0:00
邁入秋分美人櫻、台灣欒樹綻放 為新北街頭添妝
節氣邁入秋分，新北市行道樹之一美人樹桃紅色的花朵逐漸綻放，為街頭上妝展現嬌顏，預估花期可到10月；同時間台灣欒樹黃色花朵也開始伸展，林口、新莊、三峽和鶯歌都可欣賞。
美人樹又被稱為美人櫻、絲棉樹或酩酊樹，是木棉科的落葉喬木，原產於南美洲，後來被引進台灣種植，樹幹造形有如日式陶瓷酒瓶，也有「酒瓶木棉」的稱號。
美人樹開花時景觀壯麗，桃粉紅色大型花朵掛滿枝頭，天氣好的時候和藍天白雲相互襯托，相當有美感。
新北市淡水區奎柔山路長約5.5公里，從宏龍宮往北新莊方向，沿途2公里種植約300多株美人樹，是新北最知名的淡水美人樹大道，也是北台灣秋天著名賞花景點，目前正在盛開。
台灣欒樹也是台灣常見的行道樹，屬本地特有種，許多校園、公園和馬路旁都有。一般人會以為欒樹花很長，是因為它先綻放黃色花朵，花落後朔果轉紅又是另一番景致，它生命力強，據說也成為國外的強力外來種植物，造成部分國家困擾。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言