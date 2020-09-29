冒大雨漏夜排隊 民眾搶中和納骨堂新塔位

新北市中和納骨堂使用近40年，近3萬個塔位滿載，新北民政局日前將塔內無主骨骸及骨灰植存，並進行塔位施工，預計開放400個塔位開放民眾申請，不過有民眾反映只有200個可申請。新北殯葬處長黃秀川說，先前候補有100多名，候補完今才開放給其他民眾申請。

中和納骨堂新納骨塔位今開放民眾申請，昨晚間就有民眾冒著大雨漏夜排隊，李姓民眾指出，先前新北民政局說提供400個塔位，今天開始登記，但昨晚現場就一堆人排隊等登記，可是只釋出200個塔位，覺得受騙。

新北市議員張維倩昨晚也到現場關心，張維倩說，昨晚有10多名民眾在現場排隊，會提前來排隊就是因為都是中和在地人，過去先祖都放在中和納骨堂，若放在一起未來掃墓比較方便，不需要舟車勞頓。

黃秀川說，中和納骨堂整修完畢確實釋出400個新塔位，但先前有候補名額，候補補完才釋出給其他民眾登記使用，候補機制是慣例，並非是現在才有。

張維倩說，中和土地取得不易，且納骨塔是嫌惡設施，擴大增建可能會被周遭住戶抗議，會積極向市府爭取找適合的地方來增建，也有民眾認為中和納骨堂腹地廣可以直接擴建，但可能涉及法規問題，會再向市府反應。