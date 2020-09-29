影／北市5G自駕巴士 聯合新聞網搶先體驗科技快感

台北市信義路5G自駕巴士歷經7個月測試，北市府、經濟部及台灣智慧駕駛公司昨天共同宣布，5G自駕巴士即日起開放線上預約試乘，並於30日開放民眾體驗，記者今天凌晨搶先體驗，率先啟用上路的為9人座、長4公尺的Turing Opal小巴，外觀十分科技感，內部與一般公車一樣設有資訊看板，整體搭乘舒適平坦。

北市5G自駕巴士創新實驗計畫進入第3階段，上一階段從5月至今已完成逾150班次、270公里測試運行，此次開放民眾試乘路段沿途有8.5公里，行經19處複雜路口、全程27座公車站。首站自信義路1段至5段，行經中正紀念堂、大安森林公園、台北國際會議中心，來回雙向約13.7公里。

台灣智慧駕駛公司市場開發總監劉宜鑫表示，考量安全及舒適度，自駕巴士在運行時，最高時速設定在每小時15公里，繞行路線一圈需約2小時，儘管速度比一般公車緩慢，但搭乘感受也比較平穩。

劉宜鑫指出，該巴士最高時速可達100公里，但自動駕駛與電腦感應運算時間，因此基本設定時速15公里，未來系統更加成熟後有可能調快速度，另外，最快2個禮拜後第2台自駕巴士，12人座及22人站位空間、6公尺長的Turing Sapphire中巴，也會上路進行測試。

儘管巴士標榜自動駕駛，但車內仍安排一名「隨車安全員」，針對緊急狀況，像是安全島突然有人或動物衝出來，需要緊急煞車時介入，劉宜鑫表示，這是依「無人載具創新實驗條例」規定，同時保障乘客搭乘的安全。

針對運行部分，劉宜鑫解釋，不少自駕車都使用光學雷達，這次自駕巴士也有採用，車上載有一台「高精度地圖」，會事先將道路資訊、路線，甚至紅綠燈秒數輸入圖資後，就能順利運行。

該台自駕巴士車頂還配有2顆光學雷達，前後保險桿內側，也有防碰撞偵測器，車頭裝設9個車用攝影機，能夠360度偵測周遭障礙物並進行定位，車內也有GPS導航，紀錄車輛軌跡動態。

另外，除了在較大路口裝設智慧攝影機，也會有義交在測試路口協助確認有無闖紅燈人車，避免意外發生。另一項重要設定則是，系統遇到異常，自動駕駛將暫停並停車。

北市交通局表示，台北市信義路公車專用道夜間自駕巴士測試，從昨天中午12時起開放預約（https://jobus.tw/product/turing-xinyi/），後天凌晨0時30分開放試乘。