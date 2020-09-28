台北市拒新北水肥進迪化廠 新北：建置2投入口處理

台北市迪化汙水處理廠今年4月起拒收新北水肥，新北市水肥業者急得跳腳，新北市議員金瑞龍要求市府儘速解決問題，新北環保局長程大維說，規劃在半年內設置2處水肥投入口，併入汙水下水道系統，匯集到汙水處理廠，期間仍須台北市協助。

金瑞龍今在新北市議會指出，新北市水肥原由台北市迪化汙水處理廠，但現在新北社區請水肥業者來抽取，業者因無處可倒不願再抽水肥，台北市認為新北市對於建置自己的處理廠無動於衷，因此不願再協助收取水肥。

程大維表示，雙北平台已召開3次協調會議，新北將自建2處水肥投入口，目前也尋找好地方，由環保局出錢、水利局協助施作，預計半年內完工，期間仍由台北市協助處理。

程大維說，因為水肥水質不能含有油脂，不然會影響處理效能，已跟業者開會要求，水肥品質要符合進場規範。