野柳石光夜賞女王頭 地質動畫感動登場

萬里區野柳石光夜訪女王活動，今年邁向第3年，今年因為疫情延後辦理，從9月27日到10月4日連續八天夜間開放，民眾憑9月10月統一發票2張，就可兌換入園券，活動還有動畫片野柳異想世界，以地質景觀擬人化演出，感動首播，要讓遊客將夜間地質景觀特色一次看個夠。

交通部觀光局北觀處長張振乾表示，每年由觀光局北觀處與新空間國際股份有限公司聯合舉辦的野柳石光，今年終於在野柳地質公園熱鬧登場，為期八天開放夜間入園，光彩絢爛燈光照射在地質景觀上，為野柳地景增色不少，今年雖然受到疫情影響活動延後舉辦，不過燈光投影設計卻是比往年更盛，遊客到訪絕對不虛此行。

新空間國際股份有限公司總經理楊景謙說，野柳石光夜訪女王活動，今年邁向第3年，結合了夜間的光影、海浪、漁火、音樂等元素，而活動期間民眾只要憑9月10月統一發票2張，就可兌換入園券，活動中今年還有動畫片野柳異想世界，首度在地質公園中的天然岩壁上登場，以地質景觀擬人化演出，沒有對白字幕卻是不分國籍都可以看懂的感人故事。

今年野柳石光恰好碰上中秋連假，在10月3日晚上七點還有「女王音樂會」登場，活動期間每個半點與整點將有地景燈光秀，而15分與45分將有動畫可以欣賞，想要一睹夜間地景風采的民眾千萬把握，來到野柳地質公園迎著海風，徜徉在悠揚的樂聲中，歡度中秋連假。