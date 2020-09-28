全聯有線中秋獻愛 贈禮關懷三蘆獨居長者

中秋佳節前夕，為表達對獨居長者的關懷，凱擘大寬頻旗下的全聯有線電視，除了致贈入口即化的蜂蜜蛋糕，也貼心準備軟毛毛帽、個性圍巾和止滑長襪等禦寒衣物，超前部署的心意，讓代表受贈的三重區公所和蘆洲區公所都相當感激。

頭上戴著溫暖的毛帽，脖子再圍上色彩繽紛的圍巾，老人家頓時溫暖在心頭，高興地雙手比讚！為了陪伴三重、蘆洲區的獨居長者歡度中秋，凱擘大寬頻旗下的全聯有線電視超前部署的心意，希望長輩們在寒冷的冬天多加保暖身體。

對於全聯有線電視長期關懷長者的善舉，三重區長陳奇正和蘆洲區長莊茂坤都給予高度肯定，並回贈感謝狀，表達誠摯的謝意。

全聯有線電視總經理龔邦泰表示，全聯在地服務30多年，秉持『老吾老以及人之老』的精神，未來將持續與三重區公所和蘆洲區公所同心協力，用愛圈起一輪明月，照亮轄區內所有獨居失依老人。