汐止北山大橋機車道積水 騎車危險要改善

汐止往台北的北山大橋機車專用道，除了路太窄危險，下雨天還容易積水，造成騎機車經過很危險，所以，今(28)日市議員張錦豪就邀請市府、公所等相關單位人員現場會勘，希望能夠改善排水不良的問題。

汐止大同路要上北山大橋的地方，因為，要接機車專用道的這一段沒有排水溝，所以，只要下大雨就容易積水，有時候佔據整個機車道，造成騎機車經過濺起水花很危險。

市議員張錦豪指出，因為這幾天強降雨，路過北山大橋的時候有發現，機車要上北山大橋的時候，旁邊容易有積水，另外，橋上的機車專用道幾個伸縮縫的地方也是類似狀況，所以，特地請相關單位到現場討論如何改善。

張錦豪表示，針對橋上幾處積水部分，請市府養工處兩個禮拜的時間，不論是清淤或是將排水系統做的更完整，能確定怎麼施作，另外，在上橋前的區塊容易積水，是要將水引導到箱涵或是引導到前面擋土牆後方的基隆河，也請市府養工處及公所一起研議，兩個星期回覆，儘快改善，保障經過人車安全。